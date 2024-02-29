В Совфеде назвали решение Армении о выводе российских военных шагом к недружественности

Армения делает шаги в сторону того, чтобы стать недружественной России. Об этом говорит и решение о выводе российских военных из страны, и заморозка членства в ОДКБ. Армения оказалась под влиянием Запада и может лишиться суверенитета, считают в Совете Федерации.

Первый зампред оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев оценил решение Еревана о том, чтобы вывести российские войска из Армении.

"Власти Армении намерены полностью контролировать погранпереход в аэропорту "Звартноц" своими силами, так они заявили. Ну, что же, это их решение, мы его обязаны уважать"

– Бондарев

Он отметил в своем Telegram-канале, что решение это явно продуманное и является первым крупным недружественным шагом со стороны Армении.

"Это фактически медленное и уверенное скатывание Армении к недружественности, отход от основ ОДКБ. И причина тут во влиянии западных эмиссаров, которые сулят (премьеру страны Николу) Пашиняну европейское светлое будущее"

– Бондарев

Такой путь, по мнению сенатора, грозит тем, что Южный Кавказ превратится "в регион напряженности и перманентных конфликтов, чего российской стороне явно бы не хотелось".

"Армянский народ должен также прямо и опосредованно воздействовать на свое правительстве, тем более что оно очень часто стало верить западным посулам, и не понимает, что это чревато потерей суверенитета Арменией"

– Бондарев