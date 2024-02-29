Вестник Кавказа

В Совфеде назвали решение Армении о выводе российских военных шагом к недружественности

В Совфеде назвали решение Армении о выводе российских военных шагом к недружественности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения делает шаги в сторону того, чтобы стать недружественной России. Об этом говорит и решение о выводе российских военных из страны, и заморозка членства в ОДКБ. Армения оказалась под влиянием Запада и может лишиться суверенитета, считают в Совете Федерации.

Первый зампред оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев оценил решение Еревана о том, чтобы вывести российские войска из Армении.

"Власти Армении намерены полностью контролировать погранпереход в аэропорту "Звартноц" своими силами, так они заявили. Ну, что же, это их решение, мы его обязаны уважать"

– Бондарев

Он отметил в своем Telegram-канале, что решение это явно продуманное и является первым крупным недружественным шагом со стороны Армении.

"Это фактически медленное и уверенное скатывание Армении к недружественности, отход от основ ОДКБ. И причина тут во влиянии западных эмиссаров, которые сулят (премьеру страны Николу) Пашиняну европейское светлое будущее"

– Бондарев

Такой путь, по мнению сенатора, грозит тем, что Южный Кавказ превратится "в регион напряженности и перманентных конфликтов, чего российской стороне явно бы не хотелось".

"Армянский народ должен также прямо и опосредованно воздействовать на свое правительстве, тем более что оно очень часто стало верить западным посулам, и не понимает, что это чревато потерей суверенитета Арменией"

– Бондарев

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1890 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава Минфина Армении оценил риски возможного выхода страны из ЕАЭС

Глава Минфина Армении оценил риски возможного выхода страны из ЕАЭС

Молодежный фестиваль в Сочи. Как подружить армян, азербайджанцев, грузин и русских?

Молодежный фестиваль в Сочи. Как подружить армян, азербайджанцев, грузин и русских?

Москва уведомлена о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана – Мирзоян

Москва уведомлена о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана – Мирзоян

Антироссийские шаги Еревана могут стать фатальными для армянской государственности

Антироссийские шаги Еревана могут стать фатальными для армянской государственности

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы