Вестник Кавказа

В Сочи ждут пика непогоды

В Сочи ждут пика непогоды
© Фото: пресс-служба администрации Сочи
Дожди, ливни и шквалистый ветер, которые обрушились на курортный Сочи в конце минувшей недели, это еще не предел, утверждают синоптики: пик непогоды в городе они прогнозируют в ночь на среду, 25 сентября.

Нынешняя непогода, установившаяся в курортном Сочи, это лишь "генеральная репетиция" грядущих катаклизмов, которые принесет новый циклон, сообщает Сочинский гидрометцентр.

На курорте сейчас действует штормовое предупреждение, закрыты пляжи, однако в ближайшие дни погода будет зависеть от нового циклона, образовавшегося над Черным морем, и вряд ли она порадует жителей и отдыхающих - пик непогоды синоптики вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября, обещая, что зависеть он будет от того, насколько близко он подойдет к побережью, передает "АиФ-Юг".

Ожидается, что циклон принесет с собой весь спектр погодных неприятностей, включая активные облачные массивы, "заряженные" сильными ливнями, грозами и градом, которые вызовут паводки на реках, а сильный ветер спровоцирует в море пятибалльный шторм.

Более-менее распогодится на курорте лишь в среду днем, когда циклон ослабнет, добавили в Сочинском гидрометцентре.

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