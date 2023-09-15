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В Сочи стартовали переговоры глав Беларуси и РФ

В Сочи стартовали переговоры глав Беларуси и РФ
Путин и Лукашенко начали встречу в Сочи. Лидеры обсудят сотрудничество двух стран и ситуацию на международной арене.

Главы России и Беларуси начали переговоры в Сочи. Как ранее сообщалось, президенты обсудят вопросы двусторонних отношений и международную повестку.

Отметим, что накануне глава белорусского государства прибыл в Россию с официальным визитом.

Это уже седьмая встреча на высшем уровне. В ходе последних переговоров, состоявшихся в июле, стороны также обсудили вопросы развития отношений России и Беларуси, а также ситуацию на международной арене.

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Путин и Лукашенко встречаются под Петербургом

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