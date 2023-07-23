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Путин и Лукашенко встречаются под Петербургом

Путин и Лукашенко встречаются под Петербургом
© Фото: сайт Кремля
Переговоры между президентами РФ и Беларуси проходят в Стрельне. Александр Лукашенко прибыл в Россию накануне вечером с рабочим визитом.

Встреча президентов России и Беларуси проходит в эти минуты под Санкт-Петербургом.

Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Константиновском дворце в Стрельне.

Российский лидер на встрече с белорусским коллегой сообщил, что обсуждения будут продолжаться в течение двух дней - сегодня и в понедельник.

Путин также констатировал, что сотрудничество Москвы и Минска развивается более высокими темпами, чем было запланировано изначально.

Ранее озвучивалась повестка беседы. Планировалось, что главы государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия в структуре Союзного государства. Предполагалось также, что президенты поговорят об экономическом сотрудничестве и борьбе с санкциями, безопасности и ряде международных тем.

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