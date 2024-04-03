Вестник Кавказа

В Сочи спасли заблудившихся ночью на горе туристов

В Сочи спасли заблудившихся ночью на горе туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочинским спасателям удалось найти заблудившуюся пару в горном районе в темное время суток. Путешественники находились на вершине без осветительных приборов и воды.

Семейная пара предприняла попытку преодолеть горный массив в ночное время и достичь смотровой площадки в районе горы Джималте в Сочи.

Оказавшись на верхней точке, туристы не смогли найти путь обратно, и были вынуждены обратиться к спасателям. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ. 

Уточняется, что предполагаемая прогулка должна была занять 40 минут. Жители ближайшего населенного пункта предлагали путешественникам осуществить подъем в утренние часы, но путешественники решили совершить восхождение ночью. 

В результате, оказавшись на вершине без еды, воды и фонарей, путешественники позвонили экстренным службам и передали свои координаты. Но по этим данным сотрудники МЧС не смогли их найти.

Спасателям пришлось преодолеть порядка 6,5 км в течение двух часов, чтобы обнаружить путешественников. 

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