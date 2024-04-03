Сочи защитят от штормов горизонтальные волноломы

Вскоре привычные бунные волноломы на побережье Черного моря в Сочи сменят горизонтальные волноломы, сообщает пресс-служба администрации региона.
В первую очередь нововведения коснутся Приморской набережной. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел место масштабного строительства берегоукрепительных сооружений и провел совещание в городе-курорте, передает "АиФ-Юг".
Работы по созданию новых защитных сооружений уже развернули на Приморской набережной и на пляже "Маяк" – волноломы построят из природного камня, а завершится строительство заграждений к курортному сезону 2025 года.
Новые волноломы не будут видны с суши – их построят на шестиметровой глубине, а прежние конструкции разберут и отправят в утиль. Увеличится и пляж – он вырастет на 1,6 га.
Главное назначение новых волноломов - эффективная защита от штормов, и если этого получится добиться, то строить такие сооружения продолжат по всему и Черноморскому, и Азовскому побережьям, добавил Вениамин Кондратьев.