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В Сочи ликвидировали пожар на крыше жилого дома

В Сочи ликвидировали пожар на крыше жилого дома
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пожарные потушили возгорание, произошедшее на крыже сочинской многоэтажки. Из дома было эвакуировано 60 человек, обошлось без жертв.

МЧС Краснодарского края сообщило о ликвидации пожара на крыше одного из многоэтажных домов в Сочи.

Как заявили в ведомстве, полностью огонь удалось потушить в 20:07 мск. Из здания было эвакуировано 60 человек, обошлось без жертв и пострадавших.

В уничтожении возгорания принимали участие 58 пожарных и 21 единица техники.

Пожар в Сочи

Ранее на крыше сочинского многоэтажного дома вспыхнул пожар. МЧС по региону рассказало, что площадь возгорания составила 300 кв м, однако затем она увеличилась до 450 кв м.

К месту происшествия прибыли спасатели, которые локализовали огонь на площади 550 кв м. В здании проводилась эвакуация.

Огнеборцы тушат пожар в жилом доме в Сочи

Огнеборцы тушат пожар в жилом доме в Сочи

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