В Сочи ликвидировали пожар на крыше жилого дома

Пожарные потушили возгорание, произошедшее на крыже сочинской многоэтажки. Из дома было эвакуировано 60 человек, обошлось без жертв.
МЧС Краснодарского края сообщило о ликвидации пожара на крыше одного из многоэтажных домов в Сочи.
Как заявили в ведомстве, полностью огонь удалось потушить в 20:07 мск. Из здания было эвакуировано 60 человек, обошлось без жертв и пострадавших.
В уничтожении возгорания принимали участие 58 пожарных и 21 единица техники.
Пожар в Сочи
Ранее на крыше сочинского многоэтажного дома вспыхнул пожар. МЧС по региону рассказало, что площадь возгорания составила 300 кв м, однако затем она увеличилась до 450 кв м.
К месту происшествия прибыли спасатели, которые локализовали огонь на площади 550 кв м. В здании проводилась эвакуация.