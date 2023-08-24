В Сочи ликвидировали пожар на крыше жилого дома

Опубликовано: 21:33, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожарные потушили возгорание, произошедшее на крыже сочинской многоэтажки. Из дома было эвакуировано 60 человек, обошлось без жертв.

МЧС Краснодарского края сообщило о ликвидации пожара на крыше одного из многоэтажных домов в Сочи.

Как заявили в ведомстве, полностью огонь удалось потушить в 20:07 мск. Из здания было эвакуировано 60 человек, обошлось без жертв и пострадавших.

В уничтожении возгорания принимали участие 58 пожарных и 21 единица техники.

Пожар в Сочи

Ранее на крыше сочинского многоэтажного дома вспыхнул пожар. МЧС по региону рассказало, что площадь возгорания составила 300 кв м, однако затем она увеличилась до 450 кв м.

К месту происшествия прибыли спасатели, которые локализовали огонь на площади 550 кв м. В здании проводилась эвакуация.