Опубликовано: 19:29, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи локализовали пожар на крыше жилого дома. Площадь возгорания составляет 450 кв м. В ликвидации огня участвуют 58 пожарных и 21 единица техники.

Возгорание на крыше жилого дома в Сочи локализовано, огонь не распространяется, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве заявили, что площадь пожара увеличилось с 300 до 450 кв м, проводится эвакуация жителей. Отмечается, что огонь локализован на площади 550 кв м.

В МЧС подчеркнули, что в тушении участвуют 58 пожарных и 21 единица техники. Угрозы распространения возгорания на соседние здания нет.