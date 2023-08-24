В Сочи локализовали пожар на крыше жилого дома. Площадь возгорания составляет 450 кв м. В ликвидации огня участвуют 58 пожарных и 21 единица техники.
Возгорание на крыше жилого дома в Сочи локализовано, огонь не распространяется, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В ведомстве заявили, что площадь пожара увеличилось с 300 до 450 кв м, проводится эвакуация жителей. Отмечается, что огонь локализован на площади 550 кв м.
В МЧС подчеркнули, что в тушении участвуют 58 пожарных и 21 единица техники. Угрозы распространения возгорания на соседние здания нет.