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Из-за пожара на одном из заводов Ирана пострадали по меньшей мере 20 человек

Из-за пожара на одном из заводов Ирана пострадали по меньшей мере 20 человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На заводе в городе Шираз в Иране произошел пожар. В результате случившегося пострадали почти 20 сотрудников предприятия.

В среду, 23 августа, на предприятии по производству пенопласта в иранском городе Шираз произошел пожар. Об этом пишут местные СМИ.

На момент возгорания на заводе находилось 65 сотрудников, 19 из которых пострадали в результате отравления угарным газом. Еще 4 пострадали от воздействия продуктов горения. Всех пострадавших доставили в больницу.

Пламя охватило около 7 тыс кв метров. Взорвались несколько бензобаков, находящихся на территории завода. При этом сотрудникам экстренных служб удалось предотвратить взрыв цистерны с пентаном.

На месте тушения прибыли 24 пожарных расчета. К настоящему времени возгоранию локализовано.

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