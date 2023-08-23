Из-за пожара на одном из заводов Ирана пострадали по меньшей мере 20 человек

Опубликовано: 17:37, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На заводе в городе Шираз в Иране произошел пожар. В результате случившегося пострадали почти 20 сотрудников предприятия.

В среду, 23 августа, на предприятии по производству пенопласта в иранском городе Шираз произошел пожар. Об этом пишут местные СМИ.

На момент возгорания на заводе находилось 65 сотрудников, 19 из которых пострадали в результате отравления угарным газом. Еще 4 пострадали от воздействия продуктов горения. Всех пострадавших доставили в больницу.

Пламя охватило около 7 тыс кв метров. Взорвались несколько бензобаков, находящихся на территории завода. При этом сотрудникам экстренных служб удалось предотвратить взрыв цистерны с пентаном.

На месте тушения прибыли 24 пожарных расчета. К настоящему времени возгоранию локализовано.