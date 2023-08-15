МИД Ирана: нападавшего на посольство Азербайджана жестко накажут

Опубликовано: 19:33, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Злоумышленника, пойманного с поличным на месте нападения на посольство Азербайджана в ИРИ, ждет суровое наказание, меру которого определит суд. Об этом заявил глава МИД Ирана.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил о том, что нападавшего на посольство Азербайджана в Тегеране ждет серьезное наказание.

По его словам, степень вины и меру наказания определит местный суд.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на диппредставительство Азербайджана в ИРИ один человек погиб и двое пострадали. Нападавший был задержан правоохранителями на месте преступления.

Власти Азербайджана расценили нападение как террористический акт.