РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

МИД Ирана: нападавшего на посольство Азербайджана жестко накажут

МИД Ирана: нападавшего на посольство Азербайджана жестко накажут
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Злоумышленника, пойманного с поличным на месте нападения на посольство Азербайджана в ИРИ, ждет суровое наказание, меру которого определит суд. Об этом заявил глава МИД Ирана.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил о том, что нападавшего на посольство Азербайджана в Тегеране ждет серьезное наказание.

По его словам, степень вины и меру наказания определит местный суд.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на диппредставительство Азербайджана в ИРИ один человек погиб и двое пострадали. Нападавший был задержан правоохранителями на месте преступления.

Власти Азербайджана расценили нападение как террористический акт.

«Точка кипения». Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кто заказчик?

«Точка кипения». Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кто заказчик?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1040 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version