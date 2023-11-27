В Сочи из-за наплыва туристов откроют оперштаб

Власти Сочи приняли решение о создании штаба на время зимнего сезона, который будет круглосуточно обеспечивать безопасность туристов и решать вопросы с их размещением. Такую информацию опубликовал в своем telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Он отметил, что создание штаба связано с наплывом туристов во время новогодних праздников.
"На новогодние и рождественские праздники Краснодарский край примет около полумиллиона туристов, и более половины из них отдохнут в Сочи. По поручению главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева с 11 декабря на курорте начнет действовать межведомственный оперативный штаб с участием региональных специалистов"
- Алексей Копайгородский
Градоначальник заявил, что в этот период в усиленном режиме будут работать медицинские учреждения города. Власти создали маршруты, по которым сотрудники правоохранительных органов будут патрулировать территорию. Особый режим введут в аэропорту и на железнодорожных вокзала города.
Копайгородский отметил, что безопасность и комфорт гостей и жителей города в период зимних праздников должен быть обеспечен на самом высоком уровне.