В Сочи из-за наплыва туристов откроют оперштаб

Власти города создадут оперативный штаб, по решению вопросов размещения и безопасности туристов, который будет работать круглосуточно.

Власти Сочи приняли решение о создании штаба на время зимнего сезона, который будет круглосуточно обеспечивать безопасность туристов и решать вопросы с их размещением. Такую информацию опубликовал в своем telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он отметил, что создание штаба связано с наплывом туристов во время новогодних праздников.

"На новогодние и рождественские праздники Краснодарский край примет около полумиллиона туристов, и более половины из них отдохнут в Сочи. По поручению главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева с 11 декабря на курорте начнет действовать межведомственный оперативный штаб с участием региональных специалистов"

- Алексей Копайгородский

Градоначальник заявил, что в этот период в усиленном режиме будут работать медицинские учреждения города. Власти создали маршруты, по которым сотрудники правоохранительных органов будут патрулировать территорию. Особый режим введут в аэропорту и на железнодорожных вокзала города.

Копайгородский отметил, что безопасность и комфорт гостей и жителей города в период зимних праздников должен быть обеспечен на самом высоком уровне.