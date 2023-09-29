В СНГ назвали главный приоритет работы на 2024 год 

Опубликовано: 13:58, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2024 году СНГ уделит особое внимание вопросам военного взаимодействия. Данный вопрос станет одним из центральных во время председательства России.

Во время председательства России в СНГ главным приоритетом содружества станет военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщил генсек СНГ.

"В настоящее время завершается подготовка концепции председательства в 2024 году и плана мероприятий по ее реализации. Убежден, что в рамках российского председательства особое внимание будет уделено военному и военно-техническому сотрудничеству, военно-профессиональной подготовке и патриотическому воспитанию на основе ранее принятых основополагающих концепций и соглашений"

– Сергей Лебедев

Он также подчеркнул, что на фоне новых вызовов и угроз необходимо максимально использовать интеграционный потенциал СНГ.

Напомним, в 2023 году в СНГ председательствует Кыргызстан. В следующем году председательствовать в содружестве будет Россия.