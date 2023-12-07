В следующем году в Азербайджане будут бесплатно выдавать лекарства

Власти Азербайджана в 2024 году планируют запустить проект по бесплатной выдаче лекарственных средств.

В Азербайджане в следующем году будет реализован проект, по которому в рамках программы ОМС можно будет бесплатно получить лекарство. Такое заявление сделал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев в ходе пресс-конференции по итогам года.

Проект предполагается реализовать в несколько этапов. Сначала предполагается выдача препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором этапе станут бесплатными лекарства от болезней ЖКТ. Третий год программы ознаменуется бесплатной выдачей медикаментов для лечения заболеваний дыхательной системы.

Получить необходимые препараты граждане смогут в аптеках.

Сейчас власти продолжают разрабатывать систему. Решается вопрос о подключении аптек к программе.