Лекарства в Азербайджане станут дешевле

Медицинские препараты в Азербайджане станут дешевле за счет открытия нового отечественного производства.

Азербайджанская Республика снизит цены на лекарственные препараты на 15 % после того, как в стране откроется новый фармацевтический завод. Предприятие Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations будет построено в промпарке Пираллахи, где сегодня прошла торжественная церемония закладки фундамента.

Руководитель компании Абидин Гюльмюш отметил развитие фармрынка республики.

"Фармацевтический рынок Азербайджана ежегодно растет на 10%. После введения обязательного медицинского страхования людям стало проще приобретать лекарства"

- Абидин Гюльмюш

На церемонии закладки фундамента предприятия присутствовал турецкий посол в АР Джахит Багчи. Он подчеркнул важность этого события и сказал, что создание отечественного завода – хороший пример для развития других экономических сфер.

"Завод был создан в результате сотрудничества с ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания". Мы организуем совместные встречи турецких инвесторов с ОАО, рекомендуем им инвестировать в Азербайджан"

- Джахит Багчи