Азербайджан перейдет на электронные рецепты с нового года

С нового 2024 года жителей Азербайджана ждет ряд новшеств в работе аптечной сети: часть лекарственных средств будет отпускаться в аптеках строго по электронному, а не бумажному рецепту лечащего врача, а в самих рецептах теперь будет указано не торговое название лекарства, а его состав и действующее вещество.
"Соответствующие изменения уже внесены в закон "О лекарственных средствах". Переход на систему электронных рецептов в стране планируется с 1 января 2024 года"
- Центр аналитической экспертизы Минздрава Азербайджана
Сейчас в многочисленных аптеках проходят плановые инспекции, которые проверяют отпуск лекарств, особенно рецептурных, касающихся сильнодействующих препаратов, сообщили в Центре, передает Trend.
В отношении фармацевтов, пренебрегающих требованиями законодательства, принимаются соответствующие меры, - добавили в ЦАЭ.