Азербайджан перейдет на электронные рецепты с нового года

Опубликовано: 15:42, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Азербайджана ужесточают отпуск лекарственных средств в аптеках страны – с 1 января 2024 года рецептурные медикаменты будут отпускаться только по электронным рецептам, также изменится и порядок выписки таких лекарств.

С нового 2024 года жителей Азербайджана ждет ряд новшеств в работе аптечной сети: часть лекарственных средств будет отпускаться в аптеках строго по электронному, а не бумажному рецепту лечащего врача, а в самих рецептах теперь будет указано не торговое название лекарства, а его состав и действующее вещество.

"Соответствующие изменения уже внесены в закон "О лекарственных средствах". Переход на систему электронных рецептов в стране планируется с 1 января 2024 года"

- Центр аналитической экспертизы Минздрава Азербайджана

Сейчас в многочисленных аптеках проходят плановые инспекции, которые проверяют отпуск лекарств, особенно рецептурных, касающихся сильнодействующих препаратов, сообщили в Центре, передает Trend.

В отношении фармацевтов, пренебрегающих требованиями законодательства, принимаются соответствующие меры, - добавили в ЦАЭ.