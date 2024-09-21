Вестник Кавказа

В школе Анапы эвакуировали учеников из-за происшествия с телефоном

Экран смартфона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У одного из учеников анапской школы случилась проблема с телефоном, из-за которой аккумулятор устройства начал дымиться. В связи с этим, все образовательное учреждение было эвакуировано.

В одной из школ Анапы провели эвакуацию учеников из-за задымления телефона в руках ученика, рассказали в МЧС Краснодарского края.

«В Анапе на перемене сдетонировал аккумулятор в смартфоне ученика. Горения не было, но дети успели перепугаться»

- МЧС Краснодарского края

Из-за происшествия пришлось приостановить уроки в школе и эвакуировать 1,5 тыс учеников и сотрудников школы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сочи принимает фестиваль бега Rosa Run

Сочи принимает фестиваль бега Rosa Run

Пожарные справились с огнем на складе в Ейском районе Кубани

Пожарные справились с огнем на складе в Ейском районе Кубани

Подростки разбились насмерть в ДТП на Кубани

Подростки разбились насмерть в ДТП на Кубани

Пожар вспыхнул в складских помещениях на Кубани

Пожар вспыхнул в складских помещениях на Кубани

Массовое ДТП в Сочи: столкнулись автобус, фургон и 4 автомобиля

Массовое ДТП в Сочи: столкнулись автобус, фургон и 4 автомобиля

Сочинские спасатели вызволяли из леса пострадавшего грибника

Сочинские спасатели вызволяли из леса пострадавшего грибника

Краснодарский край посчитали &quot;раем&quot; для отдыха четверть россиян

Краснодарский край посчитали "раем" для отдыха четверть россиян

Сочи подешевеет для туристов на 50% в октябре

Сочи подешевеет для туристов на 50% в октябре

Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

Юристов из Краснодарского края осудили за вымогательство

Юристов из Краснодарского края осудили за вымогательство

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы