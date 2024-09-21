В школе Анапы эвакуировали учеников из-за происшествия с телефоном

У одного из учеников анапской школы случилась проблема с телефоном, из-за которой аккумулятор устройства начал дымиться. В связи с этим, все образовательное учреждение было эвакуировано.

В одной из школ Анапы провели эвакуацию учеников из-за задымления телефона в руках ученика, рассказали в МЧС Краснодарского края.

«В Анапе на перемене сдетонировал аккумулятор в смартфоне ученика. Горения не было, но дети успели перепугаться»

- МЧС Краснодарского края

Из-за происшествия пришлось приостановить уроки в школе и эвакуировать 1,5 тыс учеников и сотрудников школы.