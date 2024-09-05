Вестник Кавказа

Пенсионер наехал на детей в Анапе

Пенсионер наехал на детей в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анапе пенсионер сбил трех дошкольников, они находились на пешеходном переходе. Дети получили ушибы и ссадины. Родителей привлекут к ответственности.

Пожилой житель Анапы наехал на трех детей, находившихся на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба кубанской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 20 сентября. Как заявили в ведомстве, в момент ДТП дошкольники переходили дорогу. 71-летний водитель сказал, что не заметил детей из-за солнца.

Отмечается, что несовершеннолетние получили ссадины и ушибы, при этом у одного из пострадавших – шестилетнего мальчика – возможен перелом ключицы.

При этом правоохранители привлекут к ответственности родителей за то, что их дети находились на проезжей части без сопровождения взрослых.

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