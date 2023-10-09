В северокавказском селе Цей стартовал первый Северо-Кавказский этнофестиваль

В высокогорном селе Цей в Северной Осетии в первый раз в истории региона Северного Кавказа проводится фестиваль "Горянка", рассказал организатор фестиваля Асланбек Касаев.
"Фестиваль призван показать многообразие культур, межнационального мира и согласия, поддержания бережного отношения к национальной культурной самостоятельности народов СКФО. Участники делегаций республик округа представят свои регионы в полной красе"
- Асланбек Касаев
Регионы округа представят на фестивале танцевальную и вокальную культуру, национальную кухню, а также мастерство игры на национальных музыкальных инструментах.
Организатор фестиваля - комитет по делам молодежи Северной Осетии, центр военно-патриотического воспитания молодежи и Миннац Северной Осетии.
Фестиваль продлится до 13 октября.