В северокавказском селе Цей стартовал первый Северо-Кавказский этнофестиваль

Опубликовано: 23:55, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В одном из высокогорных сел Северной Осетии стартовал Северо-Кавказский межрегиональный этнографический фестиваль "Горянка" – его гости сомгут воочию убедиться в многообразии культур региона.

В высокогорном селе Цей в Северной Осетии в первый раз в истории региона Северного Кавказа проводится фестиваль "Горянка", рассказал организатор фестиваля Асланбек Касаев.

"Фестиваль призван показать многообразие культур, межнационального мира и согласия, поддержания бережного отношения к национальной культурной самостоятельности народов СКФО. Участники делегаций республик округа представят свои регионы в полной красе"

- Асланбек Касаев

Регионы округа представят на фестивале танцевальную и вокальную культуру, национальную кухню, а также мастерство игры на национальных музыкальных инструментах.

Организатор фестиваля - комитет по делам молодежи Северной Осетии, центр военно-патриотического воспитания молодежи и Миннац Северной Осетии.

Фестиваль продлится до 13 октября.