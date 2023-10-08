Нальчик примет фестиваль короткометражного кино

Опубликовано: 2:05, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В октябре Нальчик превратится в столицу мирового кинематографа. С 13 по 15 октября здесь пройдет кинофестиваль короткометражного кино.

Мастера короткого метра из разных стран представят свои работы на фестивале в Нальчике.

«Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival пройдет в Нальчике 13−15 октября на площадке мастерской «Синдикат»

– пресс-служба фестиваля

По словам организаторов, на фестивали будут представлены как российские, так и зарубежные короткометражки. Иностранные фильмы будут сопровождаться субтитрами на русском.

В релизе также отмечено, что благодаря фестивалю путевку в жизнь могут получить как молодые авторы, так и мэтры, открывающие для себя работу с короткой формой.