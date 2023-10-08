Нальчик примет фестиваль короткометражного кино

В октябре Нальчик превратится в столицу мирового кинематографа. С 13 по 15 октября здесь пройдет кинофестиваль короткометражного кино.
Мастера короткого метра из разных стран представят свои работы на фестивале в Нальчике.
«Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival пройдет в Нальчике 13−15 октября на площадке мастерской «Синдикат»
– пресс-служба фестиваля
По словам организаторов, на фестивали будут представлены как российские, так и зарубежные короткометражки. Иностранные фильмы будут сопровождаться субтитрами на русском.
В релизе также отмечено, что благодаря фестивалю путевку в жизнь могут получить как молодые авторы, так и мэтры, открывающие для себя работу с короткой формой.