В Узбекистане проходят дни азербайджанского кино

Опубликовано: 16:51, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятнадцатый Ташкентский международный кинофестиваль показывает азербайджанские киноленты. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни гостей из 52 стран мира.

Дни азербайджанского кино прошли в Ташкенте в рамках международного кинофестиваля.

"Жемчужина шелкового пути" – ежегодный фестиваль кино, который проходит в Ташкенте и собирает сотни именитых гостей. Его прародителем считается кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки. Торжественный показ кинолент проводился с 1968 по 1997 годы. В 2021 по инициативе президента Узбекистана было решено возродить традицию.

В этом году в рамках дней азербайджанского кино на фестивале показан фильм режиссера Эльчина Мусаоглу "Марьям". Картина рассказывает о жизни девушки и ее сложных взаимоотношениях с отцом. В завершении сеанса перед зрителями выступил режиссер фильма и рассказал о главной идее своего произведения, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Каждый год кинофестиваль принимает сотни гостей. В этот раз по красной ковровой дорожке кинофестиваля прошли более 500 актеров, продюсеров, режиссеров и других деятелей культуры и кино из 52 стран мира.

Международный кинофестиваль продлился 5 дней и завершается сегодня.