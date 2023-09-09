Старые кинофильмы сгорели в Тбилиси

Опубликовано: 1:02, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупный пожар произошел сегодня в Тбилиси – горело одно из зданий Нацархива. Внутри находились на хранении кинопленки первой половины XX века.

Пожар произошел в одном из зданий Национального архива в столице Грузии. Официальное сообщение опубликовано на сайт учреждения.

Пламя охватило обособленное здание с нитропленками – кинопленками на нитроцеллюлозной основе, которые использовались в кинематографе первые полвека его существования.

Пожар удалось локализовать только через несколько часов. Пострадавших в результате ЧП нет.

"Все ленты оцифрованы, а их копии хранятся в киноархиве. Огонь не распространился на другие здания Национального архива"

– сообщение архива

Отметим, что нитропленка – горючий материал, а при разрушении она превращается в порошок, который выделяет взрывоопасный газ.