В Северной Осетии выявили корь в трех школах и двух детсадах

Опубликовано: 18:54, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С конца марта в Северной Осетии зарегистрировали почти два десятка случаев заболевания корью. Инфекция была выявлена в нескольких школах и детсадах.

В Северной Осетии с начала текущего года выявили 19 случаев заболевания корью. Об этом сообщили в пресс-службы руководителя региона.

Первый случай инфицирования был зарегистрирован 26 марта. С тех пор острое инфекционное вирусное заболевание выявили в трех детсадах и двух школах, расположенных на территории республики.

В пресс-службе отметили, что с начала апреля и до 12 декабря в Северной Осетии будет проводиться кампания по подчищающей иммунизации. Ее должны будут пройти свыше 4 тыс жителей региона. К настоящему времени прививки сделали около 500 человек.