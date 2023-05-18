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В Северной Осетии выявили корь в трех школах и двух детсадах

В Северной Осетии выявили корь в трех школах и двух детсадах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
С конца марта в Северной Осетии зарегистрировали почти два десятка случаев заболевания корью. Инфекция была выявлена в нескольких школах и детсадах.

В Северной Осетии с начала текущего года выявили 19 случаев заболевания корью. Об этом сообщили в пресс-службы руководителя региона.

Первый случай инфицирования был зарегистрирован 26 марта. С тех пор острое инфекционное вирусное заболевание выявили в трех детсадах и двух школах, расположенных на территории республики.

В пресс-службе отметили, что с начала апреля и до 12 декабря в Северной Осетии будет проводиться кампания по подчищающей иммунизации. Ее должны будут пройти свыше 4 тыс жителей региона. К настоящему времени прививки сделали около 500 человек.

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