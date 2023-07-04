В Северной Осетии приостановили поиски пропавшего в горах альпиниста

Опубликовано: 22:58, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода вынудила спасателей прервать поиски альпиниста, пропавшего на горе Казбек. Поиски планируют возобновить завтра

В Северной Осетии из-за неблагоприятной погоды прервали поиски альпиниста, пропавшего на горе Казбек. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

"Сегодня группы синхронно обследовали склон горы. Спасателями практически полностью обследовано Казбекское плато, также группа, которая находится на высоте 4200 м, дошла до вершины и вернулась на плато"

– сообщает ведомство.

В настоящее время одна спасательная группа находится в лагере на высоте 3,5 тыс метров, а другая – на высоте 4,2 тыс метров.

"Завтра, исходя из погодных условий, они продолжат поиски. Напоминаем, что на территории республики объявлено штормовое предупреждение"

– заявили в МЧС.