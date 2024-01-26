Вестник Кавказа

В Северной Осетии появится вершина "Воинов Альфы"

В Северной Осетии появится вершина "Воинов Альфы"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Северной Осетии поддержал инициативу назвать один из безымянных пиков в Алагирском районе в честь воинов подразделения "Альфа". Инициатором выступило руководство подразделения.

Одна из безымянных вершин в Северной Осетии получит название "Воинов Альфы". Инициативу, высказанную руководством подразделения, уже поддержали в республиканском парламенте.

Парламентарии отметили, что вклад, внесенный бойцами "Альфы" в безопасность Северной Осетии неоценим.

"Мы помним и чтим каждого, кто отдал жизни, в том числе - во время теракта в школе Беслана. Поэтому мы сразу приняли предложение, с которым к нам обратились"

– депутат парламента республики Георгий Джиоев

Гора, вершина которой получит имя подразделения, находится в Алагирском районе

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