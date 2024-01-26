В Северной Осетии появится вершина "Воинов Альфы"

Парламент Северной Осетии поддержал инициативу назвать один из безымянных пиков в Алагирском районе в честь воинов подразделения "Альфа". Инициатором выступило руководство подразделения.
Одна из безымянных вершин в Северной Осетии получит название "Воинов Альфы". Инициативу, высказанную руководством подразделения, уже поддержали в республиканском парламенте.
Парламентарии отметили, что вклад, внесенный бойцами "Альфы" в безопасность Северной Осетии неоценим.
"Мы помним и чтим каждого, кто отдал жизни, в том числе - во время теракта в школе Беслана. Поэтому мы сразу приняли предложение, с которым к нам обратились"
– депутат парламента республики Георгий Джиоев
Гора, вершина которой получит имя подразделения, находится в Алагирском районе