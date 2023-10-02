В Северной Осетии 150 домов подлежат переселению из-за оползней

Опубликовано: 15:26, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Моздокского района, который сильно пострадал от оползней, вынуждены будут уехать из своих жилищ. Такой вердикт вынес глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что часть жилых домов не пригодна для жизни из-за оползневых потоков.

Он привел в пример села Малый Малгобек и Предгорное Моздокского района, где половину населенного пункта смыло массами горных пород. В список проблемных зон также попало село Кизляр.

Прежняя экспертиза жилых домов была проведена 20 лет назад, когда оползни возникали нерегулярно.

Сейчас специалисты вместе с главой республики обследовали заново все дома и пришли к неутешительному выводу – часть построек не пригодна для жизни. Необходимой программы для переселения в Северной Осетии нет, поэтому решено было обратиться с этим вопросом к президенту РФ.

Ранее Меняйло отмечал, что средства на восстановление пострадавших сел и переселение их жильцов должны быть заложены в федеральный бюджет, так как проблема оползней всегда стояла остро в регионе. В мае на границе Грузии и Северной Осетии в результате оползней погибли 4 человека. Тогда главам приграничных сел республики было рекомендовано эвакуировать жителей на возвышенность.