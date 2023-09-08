В Сенате США обсудят ситуацию в Ханкенди

Опубликовано: 15:17, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Ситуация в Ханкенди станет предметом обсуждения в Сенате США. Слушания назначены на 14 сентября.

Ситуация в Ханкенди на следующей неделе будет обсуждать комитет по международным отношениям Сената США, следует из сообщения на сайте ведомства.

Слушания запланированы на 14 сентября. В Сенате по вопросу ситуации в Ханкенди выступят замсекретаря бюро американского Госдепа по делам Европы и Евразии Йюри Ким, а также советник Госдепа США по переговорному процессу на Кавказе Лу Боно.

Напомним, армянское руководство продолжает вводить мировую общественность в заблуждение относительно ситуации в Карабахском районе АР, заявляя о "блокаде" и "голоде" армянского населения региона. При этом сепаратисты в Ханкенди почти две недели как оказываются принять продовольствие от Азербайджанского общества Красного Полумесяца.