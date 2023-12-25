В РЖД раскрыли новые детали нового российского высокоскоростного поезда

Сборка нового высокоскоростного поезда начнется через два года, сообщили в РЖД. Он будет способен разгоняться до 400 км в час.

Гендиректор компании "Российские железные дороги" рассказал, каким будет новый высокоскоростной поезд. По словам Олега Белозерова, он будет состоять из восьми вагонов.

"Предусматриваем четыре класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и базовый. Будут оборудованы игровая зона для детей, кухня с баром в вагоне-бистро"

– Олег Белозеров

Кроме того, он обратил внимание на то, что новый поезд будет перемещаться со скоростью 400 км в час.

Ожидается, что сборка первого поезда стартует 2026 году. Завершить работы планируется в 2027 году.