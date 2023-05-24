В Рунете заработал сайт к 100-летию Расула Гамзатова

Опубликовано: 17:10, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот главной страницы сайта

В российском сегменте интернета сегодня заработал сайт, посвященный народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, в котором собрана самая большая база данных о жизни и творчестве легендарного певца родной земли.

Сегодня на образовательном форуме для региональных журналистов "Инфорум" в Махачкале презентовали сайт, посвященный великому российскому поэту, прозаику, публицисту, общественному и политическому деятелю Расулу Гамзатову.

"Что мы сейчас уже смогли достигнуть - это самая большая база всего, что есть в интернете и нет в интернете, которую мы начали отцифровывать с начала года. …Сайт называется nashrasul.ru, его язык можно перевести на английский, арабский и японский", - сообщил на презентации руководитель регионального института развития новых медиа Мухтар Амиров, передает ТАСС.

На платформе есть афиша мероприятий, которые пройдут в регионе в честь юбилея поэта, в разделе "Воспоминания" размещены интервью и высказывания известных людей, которые были знакомы с поэтом, среди которых глава Дагестана Сергей Меликов, киргизский писатель Чингиз Айтматов и народная поэтесса Фазу Алиева.

Еще одна неожиданная новинка - сайт оснащен нейросетью, которая ежедневно генерирует произведения в стиле Расула Гамзатова.

В перспективе на сайте появятся видеоэкскурссии по знаковым местам, связанным с Гамзатовым, подкасты и другой развлекательный контент, посвященный поэту.