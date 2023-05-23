Опубликовано: 16:17, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дни Расула Гамзатова состоятся в Совете Федерации РФ. В рамках празднования пройдут концерты, памятная выставка и гашение марки к столетию дагестанского поэта.

В российском Совете Федерации пройдут мероприятия, посвященные столетию дагестанского поэта Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба Администрации руководителя Республики Дагестан.

В рамках дней Расула Гамзатова в Совфеде запланированы гашение марки к юбилею поэта и памятная выставка. Также состоятся концерты, на которых прозвучат известные произведения, включая "Журавли", "Дагестан", "Берегите матерей" и многие другие стихи поэта.

Кроме того, своими выступлениями порадуют солисты Дагестанского театра оперы и борьбы, ансамбли "Лезгинка" и "Дагестан".

В ходе выставки гости получат возможность увидеть архивные фотографии Гамзатова, послушать и прочесть работы автора.