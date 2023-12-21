В РПЛ рассказали о текущих отношениях с УЕФА 

Глава РПЛ рассказал, на каком сейчас уровне находятся отношения с УЕФА. По его словам, в настоящее время в организации присутствует небывалое число россиян.

Президент Российской Премьер-лиги прокомментировал текущий уровень отношений с УЕФА.



По словам Александра Алаева, они рабочие.

"Личные отношения? УЕФА приглашает на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие"

– глава РПЛ

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время в организации очень много россиян.

"Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Количество? Я много работал в РФС, мне кажется, что раньше такого не было"

– Александр Алаев