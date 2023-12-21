Вестник Кавказа

В РПЛ рассказали о текущих отношениях с УЕФА 

В РПЛ рассказали о текущих отношениях с УЕФА 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава РПЛ рассказал, на каком сейчас уровне находятся отношения с УЕФА. По его словам, в настоящее время в организации присутствует небывалое число россиян. 

Президент Российской Премьер-лиги прокомментировал текущий уровень отношений с УЕФА

По словам Александра Алаева, они рабочие. 

"Личные отношения? УЕФА приглашает на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие"

– глава РПЛ 

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время в организации очень много россиян. 

"Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Количество? Я много работал в РФС, мне кажется, что раньше такого не было"

– Александр Алаев

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