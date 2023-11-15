В России появятся заслуженные работники туризма

В России учредят звание "Заслуженный работник туризма". Над проектом указа президента работает Минэкономразвития. Сегодня в туротрасли заняты порядка 1 млн россиян.
В Минэкономразвития сообщили о создании проекта указа главы государства об утверждении звания "Заслуженный работник туризма" за достижение в данной отрасли.
Как отметил руководитель ведомства Максим Решетников, на сегодняшний день порядка 1 млн жителей России заняты в туристической отрасли.
Он подчеркнул, что новое звание позволит обеспечить признание заслуг работников туристской сферы на государственном уровне, поддержать мотивацию, сделать самых достойных представителей турбизнеса ориентиром для нового поколения.
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