В России ограничат отток капитала через дружественные страны

Минфин планирует частично вернуть валютный контроль, в центре внимания находится отток средств через дружественные страны. Вскоре планируемые меры будут обнародованы.
Россия вскоре может начать контролировать отток средств через дружественные страны, об этом рассказал в Госдуме замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
"В настоящий момент разработаны и рассматриваются целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы называть, поскольку они еще обсуждаются, и не ясно, какие будут реализованы. Они позволили бы сдерживать временные колебания валютного курса"
– Моисеев
Представитель Минфина объяснил, что обсуждаемые шаги связаны в первую очередь с оттоком из РФ капитала через дружественные страны.
В ближайшее время, добавил Моисеев, готовящиеся меры будут представлены широкой общественности.