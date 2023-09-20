В России ограничат отток капитала через дружественные страны

Опубликовано: 18:53, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минфин планирует частично вернуть валютный контроль, в центре внимания находится отток средств через дружественные страны. Вскоре планируемые меры будут обнародованы.

Россия вскоре может начать контролировать отток средств через дружественные страны, об этом рассказал в Госдуме замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

"В настоящий момент разработаны и рассматриваются целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы называть, поскольку они еще обсуждаются, и не ясно, какие будут реализованы. Они позволили бы сдерживать временные колебания валютного курса"

– Моисеев

Представитель Минфина объяснил, что обсуждаемые шаги связаны в первую очередь с оттоком из РФ капитала через дружественные страны.

В ближайшее время, добавил Моисеев, готовящиеся меры будут представлены широкой общественности.