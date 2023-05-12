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В России нет дефицита лекарств – Минпромторг

В России нет дефицита лекарств – Минпромторг
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Санкции не касаются лекарств и здравоохранения, в России нет дефицита препаратов, сообщили в Минпромторге. Ушедшим с рынка препаратам найдена замена.

В России не стоит проблема дефицита лекарств, всем ушедшим препаратам найдена замена, рассказали в профильном департаменте Минпромторга.

На российском рынке нет дефицита лекарств, поставки импортных препаратов продолжаются, это иллюстрирует тот факт, что здравоохранение не подвержено санкциям.

"Есть несколько продуктов, которые увели, но они замещены вполне полноценно"

– глава департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Дмитрий Галкин

Он подчеркнул, что лекарства, пришедшие на замену исчезнувшим с полок российских аптек имеют то же качество, так как все препараты проверяются вне зависимости от территориальной принадлежности, пишет ТАСС.

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