"МИР 19" поступит в аптеки России в мае

Опубликовано: 10:02, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ингаляционное лекарство от ковид "Мир 19" можно будет купить в аптеке в конце мая. Его рекомендуется применять в том числе и для лечения подштамма арктур.

Жители России в конце мая смогут приобретать в аптеках препарат для лечения коронавируса "Мир 19".

Продажа данного лекарства в российских аптеках стала возможна после изменений правил его отпуска.

"В досье на препарат "МИР 19" были внесены изменения в части условий отпуска, а именно появилась возможность отпуска препарата по рецепту врача, то есть было разрешено применение препарата "МИР 19" при амбулаторном лечении пациента",

– ФМБА

Найти средство в мае можно будет не во всех аптеках. Применять его можно будет от всех видов коронавируса, в том числе подштамма омикрона "арктур". Этот вариант вируса отличается высокой заразностью и наряду с типичными симптомами гриппа и ОРВИ может вызывать дискомфорт в области живота, тошноту, диарею, а также зуд в глазах и конъюнктивит.

"Мир-19" станет эффективным антидотом в случае заражения новым подштаммом коронавируса, подчеркнула глава ФМБА Вероника Скворцова.