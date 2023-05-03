"МИР 19" поступит в аптеки России в мае

Жители России в конце мая смогут приобретать в аптеках препарат для лечения коронавируса "Мир 19".
Продажа данного лекарства в российских аптеках стала возможна после изменений правил его отпуска.
"В досье на препарат "МИР 19" были внесены изменения в части условий отпуска, а именно появилась возможность отпуска препарата по рецепту врача, то есть было разрешено применение препарата "МИР 19" при амбулаторном лечении пациента",
– ФМБА
Найти средство в мае можно будет не во всех аптеках. Применять его можно будет от всех видов коронавируса, в том числе подштамма омикрона "арктур". Этот вариант вируса отличается высокой заразностью и наряду с типичными симптомами гриппа и ОРВИ может вызывать дискомфорт в области живота, тошноту, диарею, а также зуд в глазах и конъюнктивит.
"Мир-19" станет эффективным антидотом в случае заражения новым подштаммом коронавируса, подчеркнула глава ФМБА Вероника Скворцова.