В России не будет импортных яблок

Через несколько лет в Россию могут полностью прекратиться поставки импортных яблок. На прилавках останутся исключительно отечественные яблоки.
Российские яблоки могут вскоре вытеснить с рынка импортные, таков прогноз Минэкономразвития.
"По нашему видению, с учетом тех проектов, которые реализуются, через пять-семь лет мы сможем заместить весь импортный рынок по яблокам, учитывая, сколько садов и хранилищ заложено на сегодняшний день"
– замглавы департамента социально-экономического развития СКФО МЭР Альбина Муртаева
Она уточнила, что сегодня для предприятий открыты на фоне ухода с рынка зарубежных компаний большие возможности по развитию переработки сельхозпродукции.
"Здесь стоит вызов, что до сих пор большую часть продукции сельского хозяйства мы продаем фактически в необработанном виде"
– Муртаева