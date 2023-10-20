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В России не будет импортных яблок

В России не будет импортных яблок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Через несколько лет в Россию могут полностью прекратиться поставки импортных яблок. На прилавках останутся исключительно отечественные яблоки.

Российские яблоки могут вскоре вытеснить с рынка импортные, таков прогноз Минэкономразвития.

"По нашему видению, с учетом тех проектов, которые реализуются, через пять-семь лет мы сможем заместить весь импортный рынок по яблокам, учитывая, сколько садов и хранилищ заложено на сегодняшний день"

– замглавы департамента социально-экономического развития СКФО МЭР Альбина Муртаева

Она уточнила, что сегодня для предприятий открыты на фоне ухода с рынка зарубежных компаний большие возможности по развитию переработки сельхозпродукции.

"Здесь стоит вызов, что до сих пор большую часть продукции сельского хозяйства мы продаем фактически в необработанном виде"

– Муртаева

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