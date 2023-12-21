В России на 20% выросли цены на аренду квартир

Аренда квартир ощутимо подорожала в России. Ожидается, что в этом году аренда вырастет еще - на фоне изменения и отмены программ льготной ипотеки.

В большинстве российских городов за год поднялись цены на аренду квартир, в среднем рост составил 20%.

Значительнее всего изменились расценки на аренду самых востребованных, однокомнатных квартир - плюс 22%, средняя цена достигла 21 тыс рублей. Двухкомнатная квартира обойдется в 27 тыс рублей в месяц, рост на 19%, за квартиру с тремя комнатами в среднем просят 34 тыс рублей в месяц, это на 15% больше, чем год назад.

Наиболее резко аренда поднялась в Кирове, Набережных Челнах, Якутске. Почти не изменились ставки в Севастополе, Ленинградской области, Сочи.

Снять однокомнатную квартиру в Москве стало на 19% дороже, в Северной столице - на 15%, в Подмосковье - на 12%.

"В течение 2023 года ставки аренды квартир росли умеренно и равномерно, но в четвертом квартале они показали двузначный прирост. После того как ипотека стала дорожать, многие люди поняли, что обзавестись собственной квартирой им уже не по карману"

– Мир квартир

В новом году съемное жилье станет еще менее доступным для арендаторов, на ситуацию будет влиять отмена льготной ипотеки в России, информирует "Мир квартир", передает РИА Недвижимость.