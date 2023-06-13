В России может появиться туристический аналог "Пушкинской карты"

Опубликовано: 21:52, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аналог "Пушкинской карты" для бесплатных поездок молодежи по России предложили создать в Госдуме. Назвать ее планируется "Прекрасная Россия".

Молодежи нужно обеспечить возможность путешествовать по стране, для этого можно создать специальную туристическую карту.

"У каждого молодого гражданина России, независимо от уровня достатка, должна быть возможность путешествовать по стране, чтобы узнать и полюбить ее"

– вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов.

Свое предложение по созданию карты «Прекрасная Россия» он направил в Минэкономразвития. Туристическая карта может быть введена для россиян 18-22 лет, средства с нее - около 30 тыс рублей - можно будет использовать для поездок по стране, оплаты экскурсий и транспорта, ночевок в отелях и кэмпингах, круизов и туров, пишет ТАСС.





"Важно, чтобы в отличие от Пушкинской карты, неиспользованные в течение года средства не "сгорали" и их можно было потратить в следующем году. Это даст молодым людям выбор: совершать туристические поездки регулярно или накопить деньги на карте и осуществить заветную мечту: например, заглянуть в кратер вулкана на Камчатке или достичь Северного полюса на ледоколе"

– Борис Чернышов.