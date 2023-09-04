В России хотят разрешить использование ИИ для курсовых и дипломов

Опубликовано: 16:43, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При работе над курсовыми и дипломными работами российские студенты могли бы применять нейросети, считают в ЛДПР. Идея будет обсуждаться с ректорами вузов.

Искусственный интеллект может стать легальным помощником российских студентов.

"Новый учебный год только начался, а многие студенты уже волнуются по поводу предстоящих экзаменов, зачетов, дипломных работ. Мы в ЛДПР хотим немного облегчить это бремя и выступаем с революционным предложением - повсеместно легализовать использование генерирующих нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ"

– председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Работы, написанные с помощью нейросетей, студентам все равно необходимо проверять и корректировать, добавил депутат.

"Лучше пусть уже сейчас ребята учатся работать с нейросетями, использовать их как практический инструмент. Тем более ИИ - это не волшебная палочка, он не пишет работу за вас, как думают многие, а лишь генерирует текст по четкому заданию, и его все равно придется проверять и корректировать"

– Слуцкий

Он добавил, что в ближайшее время предложение будет обсуждаться с ректорами российских вузов, с Минобразования, после чего может быть составлен соответствующий законопроект.