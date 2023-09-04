В России хотят разрешить использование ИИ для курсовых и дипломов

Искусственный интеллект может стать легальным помощником российских студентов.
"Новый учебный год только начался, а многие студенты уже волнуются по поводу предстоящих экзаменов, зачетов, дипломных работ. Мы в ЛДПР хотим немного облегчить это бремя и выступаем с революционным предложением - повсеместно легализовать использование генерирующих нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ"
– председатель ЛДПР Леонид Слуцкий
Работы, написанные с помощью нейросетей, студентам все равно необходимо проверять и корректировать, добавил депутат.
"Лучше пусть уже сейчас ребята учатся работать с нейросетями, использовать их как практический инструмент. Тем более ИИ - это не волшебная палочка, он не пишет работу за вас, как думают многие, а лишь генерирует текст по четкому заданию, и его все равно придется проверять и корректировать"
– Слуцкий
Он добавил, что в ближайшее время предложение будет обсуждаться с ректорами российских вузов, с Минобразования, после чего может быть составлен соответствующий законопроект.