Вестник Кавказа

В РФС рассказали о приостановке переговоров с УЕФА и ФИФА

сборная России по футболу
© Фото: Telegram-канал РФС
В РФС сообщили об отсутствии диалога с УЕФА и ФИФА по вопросу отмены бана на участие российских команд в международных соревнованиях. В настоящее время никаких переговоров с главами этих организаций нет.

Переговоры с УЕФА и ФИФА, которые посвящены возможному допуску российских команд на международные соревнования, в настоящее время стоят на паузе. Об этом поведал 3 июня гендиректор РФС.

"В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Я надеюсь на это"

– Александр Дюков

Он также подтвердил, что разговаривал с главами УЕФА и ФИФА на конгрессах этих организаций, которые состоялись в текущем году.

Напомним, из-за событий на Украине национальные команды и сборные РФ были исключены на неопределенный срок из турниров, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА.

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