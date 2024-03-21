Вестник Кавказа

В РФС назвали причину отказа от перехода в Азию

Футбольный матч
© Фото: сайт Российского футбольного союза
В России пока не видят реальной возможности для перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Решение продолжить работать над возвращением в УЕФА было принято в конце прошлого года.

Вице-президент РФС объяснил, почему организация решила отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию.

"Не факт, что нас бы приняли в Азии. Этот процесс обусловлен целым рядом процедур. Начиная одну процедуру по входу в Азию, нужно начать другую – выход из Европы. Но есть еще ФИФА, которая отстранение не отменяла"

– Денис Соловьев

Он также подчеркнул, что это целый комплекс юридических процедур, на решение которых нужно время.

"Надо понимать, по какой дороге ты идешь. И дорога это или тупик. Если это тупик, какой смысл туда заходить? Если дорога, то давайте пойдем. Принятие решения в декабре ничего бы не давало"

– представитель РФС

Напомним, в конце прошлого года РФС принял решение не вступать в АФК, поскольку так и не получил гарантии от ФИФА. В организации намерены продолжать предпринимать усилия, чтобы вернуться в УЕФА.

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