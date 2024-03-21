Вестник Кавказа

Российская делегация примет участие в майском конгрессе ФИФА

Российская делегация примет участие в майском конгрессе ФИФА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители России поучаствуют в конгрессе ФИФА спустя три с лишним месяца после посещения конгресса УЕФА. Он состоится через два месяца.

Делегация РФС в конце весны посетит Бангкок для участия в конгрессе ФИФА. Соответствующую информацию подтвердили в российского организации.

Заседание конгресса должно состояться 17-го мая.

"Делегация РФС посетит конгресс ФИФА в мае"

– президент РФС Александр Дюков

В начале прошлого месяца представители организации побывали на парижском конгрессе УЕФА.

Напомним, два года назад начал действовать запрет на участие российских сборных и клубов в соревнованиях, организованных под эгидой УЕФА и ФИФА.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия узнала имя соперника по финалу плей-офф за выход на Евро-2024

Грузия узнала имя соперника по финалу плей-офф за выход на Евро-2024

Квалификация Евро-2024: Грузия переиграла Люксембург

Квалификация Евро-2024: Грузия переиграла Люксембург

Сборная России по футболу разгромила Сербию в Москве

Сборная России по футболу разгромила Сербию в Москве

Массовая драка футболистов с болельщиками произошла в Турции

Массовая драка футболистов с болельщиками произошла в Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы