Российская делегация примет участие в майском конгрессе ФИФА

Представители России поучаствуют в конгрессе ФИФА спустя три с лишним месяца после посещения конгресса УЕФА. Он состоится через два месяца.

Делегация РФС в конце весны посетит Бангкок для участия в конгрессе ФИФА. Соответствующую информацию подтвердили в российского организации.

Заседание конгресса должно состояться 17-го мая.

"Делегация РФС посетит конгресс ФИФА в мае"

– президент РФС Александр Дюков

В начале прошлого месяца представители организации побывали на парижском конгрессе УЕФА.

Напомним, два года назад начал действовать запрет на участие российских сборных и клубов в соревнованиях, организованных под эгидой УЕФА и ФИФА.