Сборная России по футболу разгромила Сербию в Москве

Российские футболисты забили в ворота сербской команды четыре безответных мяча. Это первая встреча сборной РФ против команды из Европы за последние два года.

В Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу. Победу со счетом 4:0 одержала российская национальная команда.

Голами в составе победителей отметились полузащитники Антон Миранчук (21-я минута, с пенальти), Алексей Миранчук (55-я), Арсен Захарян (88-я), а также защитник Максим Осипенко (32-я).

Отметим, что на 21-й минуте сербы остались в меньшинстве после удаления Милана Гайича.

Ближайший матч

Следующий матч российская сборная проведет уже в понедельник, 25 марта. Соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Парагвая.