В посольстве России в США новые санкции назвали "шпиономанией"

Опубликовано: 6:56, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расширение американских санкций против Москвы вносят разлад в отношения многих государств, сообщили в посольстве России в США.

Очередная порция санкций США против России, введенных накануне, не что иное, как проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона по разладу отношений суверенных государств в мире, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Налицо использование здешними властями излюбленного - но от этого не ставшего менее избитым - жанра "шпиономании". Проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона на внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру", - прокомментировали в дипмиссии новые антироссийские санкции, объявленные накануне, передает РИА Новости.

В российской дипмиссии добавили, что фиксируют продолжающиеся попытки американских "стратегов" сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего, на пространстве СНГ.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне Минфин США расширил санкционные списки в отношении России, добавив в них семь физических лиц и мастерской керамических изделий в Калуге.