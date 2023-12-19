Вестник Кавказа

В парламенте Турции дали добро на вступление Швеции в НАТО

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Членство Швеции в НАТО становится все ближе. Сегодня протокол о принятии этой страны в Североатлантический альянс одобрил профильный комитет парламента Турции.

В парламенте Турции одобрили ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Об этом сообщают местные СМИ.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии по международным делам.

Документ передали на рассмотрение Генассамблеи парламента. О том, когда именно состоится голосование по этому вопросу, будет объявлено позже.

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