Вестник Кавказа

В ООН выразили благодарность Азербайджану 

В ООН выразили благодарность Азербайджану 
© Фото: Динара Хаирова
Представитель ООН в АР поблагодарила власти Азербайджана за проведение конференции Движения неприсоединения на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин". 

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила благодарность Азербайджану за проведение конференции Движения неприсоединения на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин". 

"Гендерное равенство - важный шаг к достижению Целей устойчивого развития. Сейчас мы находимся в очень трансформационной фазе. Эта конференция станет новой возможностью для женщин с точки зрения будущего"

–  Владанка Андреева 

Напомним, что Баку принимает конференцию Движения неприсоединения на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

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