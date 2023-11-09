В ООН выразили благодарность Азербайджану 

Представитель ООН в АР поблагодарила власти Азербайджана за проведение конференции Движения неприсоединения на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".
Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила благодарность Азербайджану за проведение конференции Движения неприсоединения на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".
"Гендерное равенство - важный шаг к достижению Целей устойчивого развития. Сейчас мы находимся в очень трансформационной фазе. Эта конференция станет новой возможностью для женщин с точки зрения будущего"
– Владанка Андреева
Напомним, что Баку принимает конференцию Движения неприсоединения на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).
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