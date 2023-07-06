Конференция Движения неприсоединения стартовала в Баку

В Баку открылась конференция Движения неприсоединения, ее организаторами выступили Азербайджан, Уганда и Узбекистан. Тема – «Продвижение прав и расширение возможностей женщин».

Конференция Движения неприсоединения на тему «Продвижение прав и расширение возможностей женщин» открылась сегодня в Баку. Ее организаторами выступили Азербайджан, а также Уганда и Узбекистан.

Данное мероприятие проводится на основе озвученных в июле этого года президентом страны Ильхамом Алиевым инициатив.

Участники обменяются мнениями по таким темам, как продвижение прав женщин и расширение их возможностей в рамках Движения неприсоеднинения, а также важность роли женщин в вопросах экономического роста, устойчивого развития и других областях.

На конференцию приехали участники из 60 стран-членов Движения. Кроме того, в Баку собрались представители государств, имеющих статус наблюдателей.