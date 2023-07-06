Дан старт Молодежной организации Движения неприсоединения

Опубликовано: 23:45, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

В Баку открылась штаб-квартира Молодежной организации Движения неприсоединения. Участие в торжественном мероприятии принял глава МИД Азербайджана.

Штаб-квартира Молодежной организации Движения неприсоединения начала работу.

В четверг состоялось торжественное открытие офиса в Баку. Участниками церемонии стали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, глава МИД Уганды Сесе Одонго, министр народной власти по иностранным делам Венесуэлы Иван Хиль Пинто, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, а также представители молодежного сектора.

Создание Молодежной организации ДН - одна из самых значимых инициатив Азербайджана в период председательства в объединении. Наряду с Парламентской сессией, она призвана послужить укреплению солидарности внутри организации, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

"Несколько часов назад, мы с коллегами из Уганды и Венесуэлы, которые также являются членами ДН, основали штаб Молодежной организации ДН в Баку. Эта штаб-квартира станет местом сбора молодежи ДН для обсуждения значимых вопросов и поиска решений"

– Джейхун Байрамов

Открытие штаб-квартиры Молодежной организации, заметил министр, станет важным событием в летописи истории Движения неприсоединения.

Министры в рамках мероприятия ознакомились с условиями, созданными в штаб-квартире для молодежи. Также присутствующим был показан небольшой фильм о деятельности Национальной молодежной организации Азербайджана.