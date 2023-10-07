В ООН призвали к прекращению атаки на Израиль

Опубликовано: 18:25, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

Представитель ООН по правам человека заявил о том, что был шокирован атакой ХАМАС на Израиль. В этой связи он призвал страны региона не допустить эскалации.

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал к прекращению эскалации в секторе Газа. По словам Фолькера Тюрка, он был шокирован новостями об атаке террористов на еврейское государство. Также он был потрясен данными о том, что мирные жители были взяты боевиками в заложники.

«Это нападение оказывает ужасное воздействие на израильских гражданских лиц. Гражданские лица никогда не должны становиться объектом нападения»

– Фолькер Тюрк

Далее он обратился к странам региона с призывом остановить насилие.