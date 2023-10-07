РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В ООН призвали к прекращению атаки на Израиль

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
Представитель ООН по правам человека заявил о том, что был шокирован атакой ХАМАС на Израиль. В этой связи он призвал страны региона не допустить эскалации. 

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал к прекращению эскалации в секторе Газа. По словам Фолькера Тюрка, он был шокирован новостями об атаке террористов на еврейское государство. Также он был потрясен данными о том, что мирные жители были взяты боевиками в заложники.

«Это нападение оказывает ужасное воздействие на израильских гражданских лиц. Гражданские лица никогда не должны становиться объектом нападения»

– Фолькер Тюрк

Далее он обратился к странам региона с призывом остановить насилие.

В МИД РФ оценили ситуацию вокруг палестино-израильского кризиса

В МИД РФ оценили ситуацию вокруг палестино-израильского кризиса

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1285 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version