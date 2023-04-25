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В МИД РФ оценили ситуацию вокруг палестино-израильского кризиса

В МИД РФ оценили ситуацию вокруг палестино-израильского кризиса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
События в секторе Газа, Восточном Иерусалиме, а также на линии разъединения между Израилем, Ливаном и Сирией повысили напряженность на Ближнем Востоке до крайне опасной отметки. Об этом заявил глава МИД России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что события, которые происходят в секторе Газа, Восточном Иерусалиме, а также на линии разъединения между Израилем, Ливаном и Сирией повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки.

"С начала года в результате военных рейдов в Дженине, Иерихоне, Наблусе, Хуваре, столкновений в связи с нарушением статуса святых мест погибли более ста палестинцев, счет раненых идет на тысячи. Растет число жертв и среди израильтян"

– сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

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