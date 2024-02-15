В Оманском заливе проходят учения флотов России, Ирана и Китая

В Оманском заливе Аравийского моря сегодня стартовали учения ВМФ России, Ирана и КНР, в которых участвуют более 20 боевых кораблей – они отработают вопросы взаимодействия, проведут стрельбы и освободят судно, захваченное пиратами.

В Оманском заливе сегодня был дан старт совместным учениям "Морской пояс безопасности-2024", в которых задействованы боевые корабли ВМФ России, Ирана и Китая, сообщили в Минобороны России.

"В ходе учения боевые корабли трех стран выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработают элементы по освобождению захваченного пиратами судна"

- Минобороны России

Россию на маневрах представляет отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" – корабли ТОФ отработают практические задачи совместных международных военно-морских учений, направленных на обеспечение безопасности морской экономической деятельности, передает РИА Новости.

Всего в учениях, проходящих в Аравийском море, задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров флотов трех стран, в маневрах также участвуют вертолеты морской авиации.

Учения "Морской пояс безопасности" проходят с 2018 года, но в нынешних есть и свой нюанс: впервые на них заявлены в качестве наблюдателей представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР, говорится в сообщении.