В Оманском заливе проходят учения флотов России, Ирана и Китая

В Оманском заливе сегодня был дан старт совместным учениям "Морской пояс безопасности-2024", в которых задействованы боевые корабли ВМФ России, Ирана и Китая, сообщили в Минобороны России.
"В ходе учения боевые корабли трех стран выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработают элементы по освобождению захваченного пиратами судна"
- Минобороны России
Россию на маневрах представляет отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" – корабли ТОФ отработают практические задачи совместных международных военно-морских учений, направленных на обеспечение безопасности морской экономической деятельности, передает РИА Новости.
Всего в учениях, проходящих в Аравийском море, задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров флотов трех стран, в маневрах также участвуют вертолеты морской авиации.
Учения "Морской пояс безопасности" проходят с 2018 года, но в нынешних есть и свой нюанс: впервые на них заявлены в качестве наблюдателей представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР, говорится в сообщении.